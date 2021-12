Spende an Dießener Tafel: Webasto macht Weihnachtswünsche wahr

Beschäftigte des Automobilzulieferers Webasto bestücken in Utting einen Wunschbaum für die Dießener Tafel. Die Spende hat eine lange Tradition.

Die Augen zum Strahlen bringen und denen eine Freude machen, die es am nötigsten haben: In diesem Jahr haben sich die Mitarbeitenden des Webasto-Werks in Utting eine ganz besondere Weihnachtsüberraschung ausgedacht und beschenken Bedürftige aus der Region. Im Eingangsbereich des Automobilzulieferers steht dazu ein Christbaum mit Wunschzetteln von Kindern aus bedürftigen Familien und älteren Menschen, die auf die Hilfe der Dießener Tafel angewiesen sind, teilte das Unternehmen jetzt mit.

Vom Spielzeugauto bis zum Beautypaket: 80 Geschenke für Bedürftige

Jede Beschäftigte und jeder Mitarbeiter hatte die Möglichkeit, Kärtchen am Baum zu entnehmen, das gewünschte Geschenk zu besorgen, zu verpacken, mit einer persönlichen Nachricht zu versehen und unter den Baum zu legen. Dank des Engagements der Beschäftigten konnten alle rund 80 Weihnachtswünsche erfüllt werden – vom Spielzeugauto bis zum Beautypaket.

Zusätzlich hat das Werk eine Spendenbox an der Pforte aufgestellt und sammelt für die Dießener Tafel. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie fand die Übergabe von Geschenken und Spenden an Ingrid Sämmer, Leiterin der Dießener Tafel, am Montag im kleinsten Kreis statt.

Spende an Weihnachten hat für Firma Webasto lange Tradition

Die Unterstützung gemeinnütziger Aktivitäten habe bei Webasto eine lange Tradition, heißt es weiter. Viele Standorte des Unternehmens setzen sich seit Jahren für karitative Projekte in ihren Regionen ein. Neben lokalen Aktionen bündelt Webasto seit 2019 das soziale Engagement des Unternehmens zentral unter dem Dach der Webasto Foundation. (ak)

