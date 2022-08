Stand-up-Paddling: 16-Jährige im Ammersee vermisst

Eine 16-Jährige paddelt am Freitagabend auf Höhe Eching mit ihrem SUP-Board im Ammersee und fällt ins Wasser. Seitdem ist sie vermisst. Die Suche nach ihr geht weiter.

Seit Freitagabend wird eine 16-Jährige auf dem Ammersee in Höhe Eching vermisst. Wie die Polizei mitteilt, war sie mit einem Stand-up-Paddling-Board auf den See gefahren und fiel dabei ins Wasser. Die direkt im Anschluss durchgeführten Rettungs- und Suchmaßnahmen blieben am Freitag jedoch erfolglos.

70 Rettungskräfte im Einsatz - Suche geht weiter

Insgesamt waren am Freitag rund 70 Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht vor Ort. Dabei kam neben einer Drohne, Tauchern und einem Polizeihubschrauber auch das Boot der Dießener Polizei mit Wärmebildkamera gezielt zum Einsatz. Die Suchmaßnahmen werden am Samstag fortgesetzt.