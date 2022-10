Ammersee

Standort für WC-Anlage im Summerpark in Utting steht fest

Plus Stilles Örtchen: Die Uttinger Gemeinderäte legen einen Standort für die WC-Anlage im Summerpark fest. Die Grünen hätten lieber einen anderen Platz. So sieht der Zeitplan aus.

Den Anwohnerinnen und Anwohnern in der Nähe des Summerparks in Utting stinkt es, dass immer wieder Gäste im südlichen Bereich die Hecken nutzen, um sich zu erleichtern. Der Gemeinderat beschäftigte sich in mehreren Sitzungen mit dem Thema und der Frage, wo eine WC-Anlage am besten positioniert werden sollte, damit diese zum einen gut angenommen wird und zum anderen das Landschaftsbild möglichst wenig beeinflusst. Nun haben sich die Mitglieder des Gremiums mehrheitlich auf einen Standort festgelegt.

