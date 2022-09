Staplerfahrer bei Betriebsunfall in Herrsching schwer verletzt

Auf einer Baustelle in Herrsching passiert ein Betriebsunfall. Dabei geraten Glasscheiben mit einem Gewicht von über einer Tonne ins Kippen.

Am Montag, 5. September, ist es in der Jahnstraße in Herrsching an der Baustelle zur Tennishalle zu einem Betriebsunfall gekommen. Dabei wurde ein 62-jähriger Kraftfahrer nicht unerheblich verletzt, meldet der Polizeibericht.

Der Mann hatte am Nachmittag von seinem Lkw mit einem Mitnahme-Gabelstapler Glasscheiben, die in Holzgestellen für den Transport verpackt waren, entladen. Bei der anschließenden Weiterbeförderung zum Baustellenbereich neben der Sporthalle kippte ein auf der Staplergabel transportiertes Gestell in Richtung des Staplerführerhauses. Instinktiv versuchte der Glaslieferant noch die kippenden Scheiben abzufangen, hatte aber bei deren Gewicht von über 1,1 Tonnen keine Chance. Er brach sich dabei das linke Handgelenk und quetschte sich neben mehrerer Schnittverletzungen auch noch die Finger der linken Hand.

Betriebsunfall: Die Glasscheiben gehen dennoch zu Bruch

Der Verletzte kam zur Erstversorgung ins Klinikum Seefeld und anschließend noch in ein Münchner Krankenhaus, von wo er dann gegen Mitternacht mit einer vergipsten und einer verbundenen Hand entlassen wurde.

Die Glasscheiben waren dennoch zu Bruch gekommen, der Sachschaden wurde auf etwa 3000 Euro beziffert. (AK)

