Steht das Schondorfer BürgerBudget vor dem Aus?

Seit drei Jahren gibt es das Schondorfer BürgerBudget, in dem sich Bürgerinnen und Bürger mit eigenen Ideen für ihren Ort einbringen können. Das Interesse ist gering.

Nach drei Jahren mit 14 gewählten Projekten, der Übernahme der Schondorfer BürgerBudget-Idee durch mehrere andere Gemeinden in der Region, etlichen Arbeitsstunden und intensiven Bemühungen des Teams, könnte nach dem vierten Jahr "Ideen für Schondorf“ Schluss sein. Mangelnde Ressourcen, fehlende Unterstützung und das Ausbleiben von eingereichten Ideen, gefährden das Herzensprojekt, teilt das Projekt-Team mit.

„Die Menschen wissen, wann die Kühlschränke gefüllt werden und kurz danach sind sie fast leer“. Die Rede ist von den zwei Fairteiler-Kühlschränken, die in der Gemeinde am Ammersee unterhalb des Rathauses stehen. Neben Privatspenden kümmert sich ein ehrenamtliches Team um die Befüllung mit Lebensmitteln aus angrenzenden Supermärkten. Die Lebensmittel können von jeder Person abgeholt werden. Jo-Ann Meding vom Projekt-Team „Ideen für Schondorf - BurgerBudget“ hält dieses Projekt für eines der erfolgreichsten seit dem Start in 2019. „Es wird super angenommen und offensichtlich auch gebraucht“.

Es war die Vorstellung von Projekten wie diesem, die 2019 zur Einführung des Ideen-Wettbewerbs führten. Der Gedanke dahinter: Viele Menschen im Ort haben Ideen, die ihre Gemeinde bereichern könnten, doch selten kommt es zur Umsetzung. Hürden wie Angst vor Bürokratie, Unsicherheit bezüglich der Ansprechpartner und fehlende finanzielle Mittel schrecken ab. Die Lösung: Ideen können eingereicht und der Bevölkerung zur Wahl gestellt werden. Die Beliebtesten werden dem Gemeinderat vorgestellt, welcher sie bespricht und die Gewinner feststellt.

„Wir helfen den Menschen dabei, mit ihren Ideen das Leben im Ort mitzugestalten, ohne herausfinden zu müssen, wer im Ort wofür zuständig ist, mit wem man einen Kaffee trinken sollte, um es voranzubringen und wo das Geld zur Umsetzung herkommt – denn das übernehmen ja wir und der Gemeinderat“, sagt Team-Neuzugang Ellen Rudin. "Der Projektantrag muss keiner Doktorarbeit gleichen. Eine gute Idee, Vorstellung zu Kosten und Umsetzung und motivierte Ideenköpfe und deren Kontaktdaten reichen aus".

Es fehlt Geld, es fehlt Unterstützung

Damit das Projekt nicht nach dem aktuellen Durchgang abgebrochen wird, bedarf es der Zustimmung aus dem Rathaus. Diese scheint ungewiss. Sorge macht zum einen die finanzielle Situation der Gemeinde, zum anderen sind nicht alle im Gemeinderat vom Modell BurgerBudget überzeugt. Rund 10.000 Euro jährlich (2,50 Euro pro Kopf) hat der Gemeinderat im Haushalt vorerst reserviert, um die Projektideen der Schondorfer Mitbürgerinnen und Mitbürger finanziell zu unterstützen. Bezüglich der Finanzlage arbeitet das Team an möglichen Lösungen ab Projektjahr 2023/2024.

Zur Debatte stehen aktuell diverse Crowdfunding-Modelle, der Einbezug lokaler Sponsoren und der Aufruf nach Ideen für Schondorf, die der Gemeinde Einkünfte bescheren oder Kosten einsparen könnten. Diese sind natürlich schon für die aktuelle Runde sehr attraktiv.

Um mehr Zustimmung im Gemeinderat zu erreichen, wird in Erwägung gezogen, es zu einem parteiübergreifenden Projekt zu machen und die gefühlte Projekthoheit von den Grünen zu lösen. Beispielsweise könnte die Vorauswahl der Ideen durch ein gemischtes Gremium erfolgen.

Hindernisse, teilweise trotz Erfolg

Projekte wie der "Erste Brauverein Schondorf" und der Bike-Spielplatz wurden zwar gewählt und würden finanziell gefördert werden, jedoch finden sie keine geeigneten Standorte. Andere Einreichungen wurden wiederholt zur Wahl gestellt und wiederholt nicht von den Menschen in Schondorf gewählt. Das kann demotivieren. Das Team möchte dem entgegenwirken. "Das ist so schade", sagt Meding. "Es geht um viel mehr, als mit den Projekten zu gewinnen. "Ideen für Schondorf" bietet ein Forum, um die Ideen öffentlich vorzustellen, Mitstreitende zu finden und sich für die Umsetzung zu engagieren". Erfolgsbeispiele für diesen Effekt sind die Spielzeugkiste auf dem Spielplatz am Griesfeld, die Schonorfer E-Rikschas und der Aschenbecher am Gemeindesteg.

Den Forumeffekt will das Projekt-Team, sollte es zu einer Fortführung des BürgerBudgets kommen, weiter stärken – durch stärkere Digitalisierung. "Im digitalen Bereich liegt viel Potenzial für uns. Von der eigenen Website über Social Media und Crowdfundingplattformen bis hin zur Möglichkeit der Online-Einreichung und -Wahl", so Rudin, die seit über 15 Jahren in der Digital-Branche arbeitet.

Schondorf braucht schnell neue Ideen

Doch all diese Bemühungen helfen nicht, wenn die Ideen aus dem Dorf nicht kommen. „Es sind kaum zwei Wochen bis zum Einsendeschluss und wir haben erst zwei Einreichungen – das gab es noch nie“, sagt Meding. Das Projekt-Team ist beunruhigt, aber nicht ohne Hoffnung. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach drei Jahren den Menschen die guten Ideen ausgegangen sind", sagt Rudin. "Die Zeit ist knapp, aber noch können wunderbare Ideen gesponnen, geschmiedet und eingereicht werden". (AK)