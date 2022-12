Stimmungsvolles Weihnachtsschießen bei der FSG Dießen

Bei der FSG hat das Adventsschießen bereits Tradition. Das sind die Sieger.

Die Mitglieder der Feuerschützengesellschaft Dießen trafen sich auch in diesem Advent zum Weihnachtsschießen in ihrer Schießstätte.

Die jüngsten Schützen nahmen laut Pressebericht mit dem Lichtgewehr teil, alle anderen beteiligten sich mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole. Nach dem Vorkampf in der Druckluftwaffenhalle ging es zum Finalschießen in die 25-Meter-Anlage, um dort die endgültige Reihenfolge der Preise zu ermitteln.

Beim Lichtschießen bekamen die beiden Schüler Georg Birkenseer und Linus Lutzenberger die Preise. Bei der Jugend gewann Oskar Grobbrügge vor Alex Birkenseer, Franz Brink, Lias Wohlfeil und Peer Ludwig. Für alle gab es Schokolade und einen freien Eintritt in das Island Bowlingcenter. Für die ersten drei Plätze waren noch Verzehrgutscheine beigelegt worden.

Bei den Erwachsenen siegte Lisi Stainer vor Eva Stainer, Helmut Niederländer, Leon Steffens, Matthias Birkenseer, Joe Frankenberger, Steffi Böhm, Sabine Knoller, Andreas Ullmann, Flo Heidrich und Gerda Oberlechner.

Ein neuer Kickerkasten für die Jugend

Der Höhepunkt für die jüngsten Teilnehmer des Weihnachtsschießens der Feuerschützengesellschaft war aber ein Ereignis, das mit dem Schießsport eigentlich so gar nichts zu tun hat: die Enthüllung des neuen Kickerkastens. Seit zehn Jahren wird ein solcher Kickerkasten im Jugendraum sehr gern genutzt – jetzt ist er in die Jahre gekommen und "kaum mehr zu gebrauchen". Die "Jugend von damals" mit Sabine Knoller, Sabine Kettl, Anna Schweizer, Eva Stainer und Leon Steffens hatte sich dieses besondere Weihnachtsgeschenk für die "Jugend von heute" ausgedacht, zusammengelegt und einen neuen Kickerkasten gekauft. Für dieses tolle Weihnachtsgeschenk bedankte sich der Schützenmeister Jakob Stainer im Namen der FSG Dießen unter großen Applaus bei den Spenderinnen und Spendern.

Begrüßen konnte Jakob Stainer die Ehrenmitglieder Heinrich Fuchs und Helmut Niederländer sowie das Gemeinderatsmitglied Michael Hofmann. Nachdem in den letzten beiden Jahren diese Traditionsveranstaltung ausfallen musste, freute man sich umso mehr über diese Zusammenkunft.

Ehrungen für langjährige Treue zur FSG

Zusammen mit der Zweiten Schützenmeisterin Steffi Böhm konnten in einem würdigen Rahmen die Ehrungen aus den letzten drei Jahren vorgenommen. Mit persönlichen Worten, verbunden mit großem Dank für deren Treue zur Feuerschützengesellschaft Dießen wurden im Rahmen des Weihnachtsschießens folgende Personen mit Ehrennadeln und Urkunden ausgezeichnet:

Seit 25 Jahren Mitglied sind: Tobias Ender, Gerda Frankenberger, Martin Frankenberger, Stefan Frankenberger, Gerhard Happach, Maximilian Kellringer, Herbert Kirsch, Caroline Schwarz, Christine Schwarz, Marianne Frankenberger, Michael Hofmann, Ulrich Menner und Ursula Schweizer.

Auf 40 Jahre Mitgliedschaft bei der FSG Dießen blicken zurück: Andreas Hirmer, Günter Kunoth und Hans Ullmann. Seit 50 Jahren sind Hans Mayr und Herbert Sanktjohanser dabei, seit 60 Jahren Andreas Filgerthofer und Heinz Knedlik.

Zahlreiche Ehrungen gab es beim diesjährigen Weihnachtsschießen der FSG Dießen für langjährige Mitglieder. Besonders geehrt wurde Helmut Niederländer, seit 70 Jahren Mitglied bei dem Feuerschützen. Foto: FSG Dießen

Zur 70 Jahre währenden Mitgliedschaft von Helmut Niederländer hatte der Landesschützenmeister Christian Kühn ein Schreiben nach Dießen geschickt, aus dem Jakob Stainer zitierte: "70 Jahre im Schießsport, eigentlich bereits ein ganzes Leben, zeugen von der Tradition und dem Wirken früherer Mitglieder. Mit 15 Jahren das Sportschießen bei der Kgl. privil. FSG Dießen begonnen, ohne Unterbrechung diesen Sport erfolgreich auszuüben, sich heute noch an Preisschießen und Rundenwettkämpfen im Gau Ammersee zu beteiligen, das ist Leidenschaft und hält fit."

Freude über gute Leistungen in der Bundesliga

"Es ist eine Freude mitzuerleben, wie sich die Jugend in der Gesellschaft beteiligt und welche Leistung die Schützen in der 1. Bundesliga vollbringen. Mit großer Freude denke ich an gemeinsame Schützenausflüge und ganz besonders an die Fahrt in den Bayerischen Wald vor zehn Jahren, als ich damals die Ehrung zur 60-jährigen Mitgliedschaft erhalten habe", sagt Helmut Niederländer sichtlich gerührt.

Beim anschließenden geselligen Beisammensein wurden Kinderpunsch und Glühwein ausgeschenkt, dazu wurden mitgebrachte Plätzchen gereicht. Für den schönsten Plätzchenteller gab es einen Zinnengel, über den sich der Jungschütze Franz Brink freuen durfte. Dies umso mehr hatte er diesen Plätzchenteller nicht nur mitgebracht, sondern auch beim Backen mitgeholfen.

Bei der abschließenden Christbaumversteigerung war die Beteiligung rege, wollten doch alle den schönen Tannenbaum vom Wörlein Gartencenter mit nach Hause nehmen. Glück hatten letztlich Christine und Caroline Schwarz, die bei Ablauf der Zeit als Letzte ihren Obolus in die Jugendkasse eingeworfen hatten. (AZ)