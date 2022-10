Straßenausbau Utting

dadsas

Größer könnte der Kontrast wohl kaum sein: In Utting entsteht auf dem Schmucker-Gelände ein komplett neues Wohngebiet und direkt südlich davon verläuft mit der Hechenwanger Straße, die in einem sehr schlechten Zustand ist. Doch das soll sich nun ändern. Die drei Ausbauvarianten wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt. Gleich zu Beginn erfreute Bürgermeister Florian Hoffmann die etwa 20 Anwohner, die die Sitzung im Feuerwehrhaus verfolgten, mit einer Nachricht.

"Die Kosten trägt die Gemeinde", sagte er und erntete Begeisterung. Hoffmann selbst war aber nicht nach Jubeln. "Wir bekommen einen Zuschuss von 50.000 bis 60.000 Euro pro Jahr vom Freistaat, da können sie sich ja vorstellen, was das für die Sanierung unserer Straßen bedeutet." Allein für die Hechwanger Straße sind je nach Variante zwischen 622.000 und 671.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen noch Kosten für Beleuchtung und Ingenieursleistungen, die bei etwa zehn Prozent liegen, hieß es in der Sitzung. Das Handlungsbedarf besteht, sieht aber auch der Bürgermeister so: "Der Zustand ist auf Dauer nicht vertretbar." Das Kanalnetz sei noch in Ordnung, die Wasserleitung aber überdimensioniert, die soll im Zuge der Bauarbeiten erneuert werden, was auch die Hausanschlüsse betreffe. "Das zahlen dann natürlich alle über eine erhöhte Wassergebühr", so Hoffmann.

Das wichtigste Ziel bei der nun vorgelegten ersten Planung für die Hechenwanger Straße sei die Verkehrsberuhigung, sagte der beauftragte Windacher Ingenieur Thomas Glatz. Vermieden werden soll auch, dass Fahrzeuge hier entlang abkürzen, um von der Landsberger- zur Schondorfer Straße und weiter Richtung Dießen zu fahren. Angedacht ist, einen entsprechenden Unterbau herzustellen und dann zu asphaltieren. Ob alle Einfahrten geteert werden oder der Kies bleiben solle, könne noch entschieden werden, so Glatz.

In der ersten präsentierten Variante werden die wenigsten Eingriffe vorgenommen. Nach der Kurve gebe es mehr Gestaltungsspielräume, Baumpflanzungen seien denkbar oder auch das Aufstellen einer Sitzbank. In der zweiten Variante soll die gesamte Straße verkehrsberuhigt werden. In dem Fall darf nur auf ausgewiesenen Flächen geparkt werden. "Die versetzt abgestellten Fahrzeuge wirken wie Hindernisse und sorgen für eine Temporeduzierung. Ich schätze, dass wir etwa 20 Stellplätze in der Hechenwanger Straße unterbringen", führte Glatz aus. Sei es gewünscht, könne auch ein Parkverbot erlassen werden. Die dritte präsentierte Variante sieht einen mindestens 200 Meter langen verkehrsberuhigten Abschnitt vor in dem bei Bedarf Geschwindigkeitskontrollen stattfinden könnten. Zudem dürfte hier nur an ausgewiesenen Stellen geparkt werden. Außerhalb der Zone wäre das Parken überall erlaubt.

Patrick Schneider (GAL) erkundigte sich, warum es in keiner der Varianten einen Gehweg gibt. "Dafür wären 1,8 Meter nötig. Den Platz haben wir aber am Anfang und am Ende der Straße nicht, erklärte Planer Glatz. Zudem bedeute verkehrsberuhigt, dass mit 10 Kilometern pro Stunde gefahren werden dürfe, erklärte er. Nachgehakt wurde aus dem Ratsgremium auch, ob eine Einbahnstraße nicht auch eine Option wäre. "So etwas in der Art hatten wir in der Hechenwanger Straße ja teilweise schon mal, als bei der Bankfiliale gebaut wurde. Ich habe damals wenig erfreuliche Reaktionen bekommen", antwortete Bürgermeister Florian Hoffmann.

Finanzielle Einsparpotenziale sieht der Planer noch bei der Entwässerung. Der Ausbau der Straße könnte so realisiert werden, dass das Wasser aufgrund leichten Gefälles in eine Richtung läuft und dort in Sinkkästen abfließt. Auswirkungen auf die Kosten habe auch die Frage, ob die Parkflächen nur aufgemalt werden oder man sich für andere Gestaltungsformen, beispielsweise eine Pflasterung, entscheide, ergänzte der Bürgermeister.

Geht es nach ihm, sollen sich die Ratsmitglieder bis zur Novembersitzung Gedanken machen, welche Variante sie bevorzugen. "Ich möchte im Januar gerne in die Ausschreibung gehen, weil sonst die Auftragsbücher der Baufirmen wieder voll sind."