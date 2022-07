Stromausfall am frühen Freitagmorgen am Ammersee-Westufer

Im Morgengrauen kommt es in Dießen und drei weiteren Gemeinden zu einem Blackout. Was man bislang über den Grund dafür weiß.

Am Freitagmorgen hat es am Ammersee-Westufer einen großflächigen Stromausfall gegeben. Ausgelöst wurde der Blackout um 4.53 Uhr, informierte auf Nachfrage unserer Redaktion ein Sprecher des Netzbetreibers Bayernwerk Netz.

In einem Erdkabel des Mittelspannungsnetzes (20 kV) sei kurz vor 5 Uhr ein Kabelfehler aufgetreten, der zu einem Kurzschluss geführt habe. In der Folge seien zwei weitere Kabelfehler entstanden, erklärte Christian Martens, Sprecher von Bayernwerk Netz. Zur Frage, was die Ursache für den Kabelfehler war, konnten keine weiteren Angaben gemacht werden.

5000 Haushalte waren von dem Stromausfall schätzungsweise betroffen

Betroffen von dem Stromausfall dürften etwa 5000 Haushalte gewesen sein. Der Blackout erstreckte sich über Dießen, Utting, Schondorf und Teile der Gemeinde Windach. Nach und nach konnte die Stromversorgung wieder hergestellt werden, um 8.42 Uhr seien die letzten Haushalte wieder am Netz gewesen. Aktuell begleite Servicepersonal die Fehlersuche und das Zuschalten vor Ort, so der Sprecher des Netzbetreibers.

Lesen Sie dazu auch