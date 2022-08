Suchaktionen nach vermissten Schwimmern im Ammersee

Am Sonntag werden kurz hintereinander zwei Schwimmer im Ammersee vermisst. Danach startet zwei große Suchaktionen.

Gleich zwei große Suchaktionen auf dem Ammersee meldet die Polizei Herrsching.

Am Sonntag ging bei der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck ein Anruf zweier besorgter Besucher des Ammersees ein. Eine Frau war etwa drei Stunden zuvor mit ihrem Hund zum Schwimmen in den Ammersee bei Breitbrunn gegangen und hatte alle ihre Sachen wie Rucksack und SUP-Board am Ufer zurückgelassen. Da die Frau nach über drei Stunden nicht zurückkam, teilte ein Paar aus Herrsching dies aus Sorgen um die Frau mit.

Sogleich startete eine groß angelegte Suchaktion nach der Frau und ihrem Hund. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, ein Polizeihubschrauber und zahlreiche Boote der umliegenden Wasserwachten waren daran beteiligt. Auch Taucher der Wasserwacht standen bereit, teilt die Polizei mit. Nachdem die Einstiegsstelle der Frau zunächst unklar war, entdeckte der Polizeihubschrauber schließlich ihre Sachen am Ufer. Kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte an der Einstiegsstelle tauchte die Vermisste dort wieder auf. Die 58-jährige Münchnerin war zu einem im Bojenfeld festgemachten Boot eines Bekannten geschwommen und hatte dort eine längere Pause eingelegt. Auch ihr Hund fand sich wieder wohlbehalten am Ufer ein.

Den Ammersee von Schondorf nach Buch durchquert

Nur kurze Zeit später erreichte die Integrierte Leitstelle ein ähnlich lautender Anruf: Ein 21-jähriger Mann sei bereits länger abwesend. Zuvor hatte der junge Mann, selbst Wasserretter bei der Wasserwacht Schwabmünchen und mit seinen Kollegen für einen Ausflug am Ammersee, schwimmend den Ammersee von Schondorf nach Buch durchquert. Es war laut Polizei anzunehmen, dass er erneut den Ammersee durchqueren wollte, jedoch aufgrund der vergangenen Zeit mit einem Unglück zu rechnen war.

Auch hier wurden zahlreiche Rettungskräfte der Wasserwacht, des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und ein Polizeihubschrauber zur Suche alarmiert. Eine gute halbe Stunde später konnte jedoch auch in diesem Fall Entwarnung gegeben werden: Der Mann war nur zu einem Spaziergang am Ammerseeufer aufgebrochen und kehrte gesund und munter zum Einsatzort zurück, wo er zu seiner Überraschung die groß angelegte Suchaktion feststellte. (AZ)

Lesen Sie dazu auch