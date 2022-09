Ammersee

13:03 Uhr

Südlich von Dießen kann ein großer Solarpark entstehen

Auf zwei Wiesen nahe der Bahnlinie nach Raisting soll südlich von Dießen eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage errichtet werden, die in den nächsten Jahren auch noch um mehrere Hektar vergrößert werden könnte.

Plus Der Gemeinderat will das Baurecht für Fotovoltaik im Süden von Dießen stark ausweiten. Eine Betreibergesellschaft steht in den Startlöchern.

An der südlichen Gemeindegrenze von Dießen zu Raisting könnte in den nächsten Jahren ein größerer Produktionsstandort für Solarstrom entstehen. In der jüngsten Sitzung hat der Dießener Gemeinderat beschlossen, hierfür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen: Der Flächennutzungsplan soll entsprechend geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden – und zwar für eine wesentlich größere Fläche als bislang vorgesehen.

