Ammersee

vor 48 Min.

Summerpark in Utting: Die Beschwerden reißen nicht ab

Plus Der Uttinger Gemeinderat wird erneut mit Klagen der Nachbarn des Summerparks konfrontiert. Die geplante Toilette in der Grünanlage ist ebenso wieder Thema. Denn auch daran entzündet sich Kritik.

Von Dagmar Kübler

Einmal sind es Fäkalien, ein anderes Mal Ruhestörungen, Vandalismus oder das Zurücklassen von Müll – die Beschwerden der Anwohnerinnen und Anwohner des Summerparkes in Utting hören sich seit Jahren, vor allem in den Sommermonaten, ähnlich an. Nachdem ein Anwohner in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung das „Wildbieseln“ in der Nähe seines Grundstücks und den damit verbundenen Gestank bei der Gemeinderatssitzung thematisiert hatte, beklagte nun ein weiterer Bürger zurückgelassenen Müll wie Bierflaschen und Pizzakartons.

