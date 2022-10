SV Raisting: An der Disziplin muss gearbeitet werden

Raistinger Fußballer gastieren in der Bezirksliga am Sonntag beim Fünften der Tabelle. Der Respekt vor dem FC Neuhadern ist groß.

Eine Rote Karte in Penzberg, zwei Platzverweise beim Heimspiel gegen Wolfratshausen. An der Disziplin muss der SV Raisting aktuell arbeiten. "Wir sind zu hitzköpfig", ärgerte sich SVR-Spielertrainer Hannes Franz, weil er dadurch auch ständig das Team umstellen muss. Beim Gastspiel am Sonntag (23. Oktober, 14 Uhr) beim FC Neuhadern fehlen die gesperrten Gianluca Zandt und Benedikt Multerer. Zudem ist der Einsatz der angeschlagenen Timmy Greif und Mathias Sedlmeier fraglich.

Hannes Franz: "Das wird eine ganz schwere Aufgabe."

Die Ausgangslage vor dem Duell gegen den starken Aufsteiger, der Platz fünf belegt, könnte für die Raistinger besser sein. Bei Neuhadern läuft es aktuell sehr gut. Von den letzten fünf Partien verlor der TSV nur eine gegen den Tabellenzweiten Haidhausen. "Das wird eine ganz schwere Aufgabe", hat Franz großen Respekt vor den Gastgebern. Dennoch hofft er gegen Neuhadern, gegen den der SVR bisher noch nie ein Pflichtspiel bestritt hat, auf einen Dreier, um den Kontakt als aktueller Siebter zur Spitzengruppe nicht zu verlieren.

