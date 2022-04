Ammersee

vor 40 Min.

SV Raisting: Der Aufstiegszug ist wohl abgefahren

Plus Trotz klarer Überlegenheit bleibt Raisting in der Bezirksliga Oberbayern gegen Haidhausen torlos. Am Mittwoch steht das Heimspiel gegen Denklingen an.

Von Uschi Schuster

Die zweite Heimniederlage in dieser Saison lässt die Chance des SV Raisting, noch um den Aufstieg mitspielen zu können, deutlich schrumpfen. Gegen den direkten Konkurrenten SpVgg Haidhausen musste sich der SVR zu Hause unglücklich mit 0:1 geschlagen geben.

