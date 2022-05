Symphonieorchester aus Kiew spielt in Andechs

Das Kyiv Symphony Orchestra verlängert seine Deutschland-Tour. Am Freitag gibt es ein Konzert mit Werken ukrainischer Klomponisten in Andechs.

Das Kyiv Symphony Orchestra verlängert seine Deutschland-Tour „Voice of Ukraine“ um fünf Auftritte und kommt am Freitag, 13. Mai, um 19.30 Uhr für ein Konzert auch in den Florianstadel nach Andechs.

Um ein kulturpolitisches Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen, organisieren Rotary Clubs aus Oberbayern und dem Allgäu vom 12. bis 18. Mai eine Konzertserie mit dem Kyiv Symphony Orchestra. Seit Anfang Mai ist das Orchester aus Kiew in Deutschland unterwegs und bespielte große Konzertsäle wie die Semperoper Dresden, das Gewandhaus Leipzig, die Philharmonie Berlin und die Elbphilharmonie Hamburg.

Unter Leitung seines Chefdirigenten Luigi Gaggero spielt das Orchester überwiegend Werke ukrainischer Komponisten wie des Mozart-Zeitgenossen Maxim Beresovsky (Symphonie Nr. 1 C-Dur), Myroslav Skoryk („Melodie“ für Violine und Orchester) und Boris Ljatoschynskyi (Symphonie Nr. 3 h-moll op. 50). Daneben wird das Poème für Violine und Orchester von Ernest Chausson aufgeführt, ein Stück mit einer Friedensbotschaft, das in der Ukraine fast jeder kennt. Die Konzertserie wird von den Rotary Clubs organisiert und hilft primär einem großen Orchester mit vielen Menschen. Für die 115 Musiker, dem Team und acht Kindern unter elf Jahren wurden Unterkünfte besorgt und die Konzerte ermöglicht. Mit den Einnahmen sollen darüber hinaus Spenden für Hilfe in der Ukraine gesammelt werden. Veranstalter der Konzerte ist das Distrikt-Hilfswerk und Florian Zwipf-Zaharia (Arte Musica Poetica). (ak)

Tickets gibt es an der Abendkasse oder über MünchenTicket (www.muenchenticket.de, diese Dienstleistung bietet auch die Tourist-Info in Dießen an).

