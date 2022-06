Tempo 30: Schondorf tritt Initiative bei

Plus Der Durchgangsverkehr und dessen Geschwindigkeit sind in Schondorf schon länger Thema. Jetzt hat sich die Gemeinde einer bundesweiten Initiative angeschlossen.

Die Fraktion der Grünen im Schondorfer Gemeinderat hat den Antrag gestellt, die Kommune solle sich der bundesweiten Aktion „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ anschließen. Rudi Hoffmann erläuterte die Idee.