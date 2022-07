Theater: Ammersee Actors sorgen für launige Abende in Dießen

Plus Chris Filser und seine Ammersee Actors laden zu einem Theaterabend unter freiem Himmel unter dem Motto „Ein bisschen Spaß muss sein“ ein. Gespielt wird noch bis Ende Juli, solange das Wetter mitspielt.

Der Wettergott hat die Dießener Laien-Theaterschauspieltruppe „Ammersee Actors“ eindeutig ins Herz geschlossen. Jedenfalls zeigt sich bei der Premiere des neuen Stücks „Theater… wia im echten Leben“ keine Wolke am Himmel. Einem spaßigen Theaterabend unter freiem Himmel steht somit nichts im Wege.