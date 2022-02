Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen ist nur eingeschränkt nutzbar

Die Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen ist nicht mehr öffentlich nutzbar. Die Marktgemeinde informiert über die Ursachen und nennt Alternativen zum Parken.

Die Tiefgarage in der Mühlstraße in Dießen gilt ab sofort als Privatgarage und nicht mehr als öffentliche, darüber informiert der Markt und reagiert damit auch auf die Vorgaben der Bauaufsicht des Landratsamts nach einem gemeinsamen Ortstermin.

Nach Abschluss der Einbauarbeiten der Stützkonstruktion in der aus den 80er-Jahren stammenden Tiefgarage fand eine Begehung statt. Wie berichtet, wurden Holzstützen eingebaut, um die sanierungsbedürftige Tiefgarage nicht komplett schließen zu müssen. Lediglich für Stützen, deren zu tragende Last zu groß für eine Holzstütze sei, wurden Stahlträger verbaut, heißt es in der Pressemitteilung. Mit dieser Maßnahme könne der Zeitraum bis zur Umsetzung des Tiefgaragenumbaus und der dann parallel erfolgenden Betonsanierung überbrückt werden. Durch den Einbau der Holzstütze und einer Trennwand aus Brandschutzgründen sind weitere neun Stellplätze weggefallen. Dauermieter kennen die Situation in der Tiefgarage, und deswegen spreche aus Sicht des Landratsamtes nichts gegen deren weitere Nutzung, informiert der Markt.

Dauer der Bauarbeiten in Tiefgarage in Dießen noch unklar

Die nächsten Schritte im Sanierungsprojekt sind planerische Vorarbeiten und das Genehmigungsverfahren. Die Dauer der Bauzeit könne noch nicht erfasst werden, da die genaue Planung noch nicht feststehe, teilt der Markt mit. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) bedauert, dass die Tiefgarage nun doch geschlossen werden muss. „Glücklicherweise können wenigstens die Dauermieter bleiben“, so Perzul. Diese müssten nicht auf die übrigen Parkplätze ausweichen, zusätzlicher Parkdruck könnte so vermieden werden.

Autofahrer bittet die Marktgemeinde darum, auf die umliegenden Parkplätze sowie die Park & Ride-Parkplätze am Bahnhof und in der Von-Eichendorff-Straße auszuweichen. (lt)





