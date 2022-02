Töpfermarkt: Dießen probiert es wieder an Himmelfahrt

Zweimal ist der Dießener Töpfermarkt wegen Corona ausgefallen. Heuer soll es mit der Großveranstaltung wieder klappen.

Nach zweimaliger Corona-Absage soll es in diesem Jahr wieder etwas werden mit dem Dießener Töpfermarkt. Diese Ankündigung hat Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) in der jüngsten Gemeinderatssitzung gemacht.

Festgehalten werden soll auch am traditionellen Termin: Christi Himmelfahrt und das folgende Wochenende. Das ist in diesem Jahr vom 26. bis 29. Mai. Zweimal war der Töpfermarkt zuletzt zu diesem Termin abgesagt worden, verbunden mit der Absicht, ihn im Laufe des Jahres nachzuholen. Aufgrund der Corona-Situation kam es aber auch zu keinem „Nachholtermin“. Anders in Landsberg: Die Stadt zog mit Corona-Auflagen im Juli 2021 ihren Süddeutschen Töpfermarkt (der allerdings deutlich kleiner ist) durch.

Auch die Baustelle in den Seeanlagen ist beim Töpfermarkt zu bedenken

Mit Blick auf die Umstände, unter denen der Markt in diesem Jahr möglicherweise stattfinden wird, schaute in der Gemeinderatssitzung die Bürgermeisterin aber weniger auf Corona als auf die laufenden Arbeiten zur Umgestaltung der Seeanlagen. Dazu finde in Kürze eine Besprechung statt. Ansonsten berichtete sie, dass Ende Februar beziehungsweise Anfang März mit der Freiflächengestaltung in den Boxler-Anlagen begonnen werde, über die sich ein Teil des Töpfermarkts erstreckt.

Marktleiter Wolfgang Lösche ließ unterdessen mitteilen, dass mit der Aufplanung und Organisation des Markts begonnen worden sei. Man nehme Kontakt mit den bereits für 2021 ausgewählten Ausstellern auf, denn es gebe kein neues Auswahlverfahren. (ger)

Lesen Sie dazu auch