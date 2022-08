Toto-Pokal: Torreiches Halbfinale für den SV Raisting

Plus Der SV Raisting überrollt den TSV Peiting im Halbfiinale des Toto-Fußball-Pokals. Simon Schmitt gelingt dabei ein Blitz-Hattrick. Für einen Peitinger Spieler endet sein Einsatz im Krankenhaus.

Das lief ja leichter als gedacht. Mit einem souveränen 8:1 Kantersieg beim TSV Peiting zog der SV Raisting ins Finale des Toto-Pokals in der Spielgruppe West ein. „Die Mannschaft hat sich gut präsentiert und durch die Tore Selbstvertrauen gesammelt, aber letztlich war es eher ein lauer Sommerkick“, meinte SVR Co-Trainer Manfred Kammermeier zu dem Halbfinalerfolg, bei dem die Raistinger von vielen Unzulänglichkeiten der Hausherren profitierten. Schon nach wenigen Minuten führten die Gäste mit 2:0, weil die Versuche des TSV den Ball von hinten raus zu spielen gnadenlos in die Hose gingen.