Träumen und Tanzen zur "Renaissance" der Gipsy Kings

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit bekannten Größen aus der Musikszene. Heute: Die Gipsy Kings.

Natürlich kennt man diesen Sound. Aber eben nicht zur Genüge. Oder, um es auf den Punkt zu bringen: Wer leidenschaftlichen Gipsy-Flair schätzt, geschüttelt, nicht gerührt (um Topagent James Bond und seinen Klassiker-Slogan einzubringen) aus Flamenco und Rumba, intoniert von kernig-kräftigen Gitarren, der wird mit der CD „Renaissance“ bestens bedient.