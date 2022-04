Ammersee

Trotz Baustelle in Dießen: Die Schifffahrtssaison beginnt

Plus Am Osterwochenende beginnt traditionell die Ausflugssaison auf dem Ammersee. Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten in den Dießener Seeanlagen soll es am Anleger nicht geben.

Von Uschi Nagl

Es ist immer ein besonderer Moment, wenn am Osterwochenende am Dampfersteg in Dießen die ersten Passagierschiffe der Ammersee Schifffahrt in der dann beginnenden Saison anlegen. Wegen Corona kam es 2020 und 2021 zu teils extremen Verzögerungen und Fahrplanänderungen. Zeitweise war die Marktgemeinde Dießen erst gar nicht angesteuert worden. Heuer soll alles wieder nach Plan laufen – obwohl die Dießener Seeanlagen im Bereich des Dampferstegs aktuell noch eine Baustelle sind und der Dampfersteg erst ertüchtigt werden muss. Der Schiffsfahrplan – mit Haltestelle in Dießen – liegt nach Angaben der Bayerischen Seenschifffahrt bereits druckfrisch vor.

