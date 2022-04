Ammersee

Türkenfeld: Im Gasthof Hartl kocht bereits die fünfte Generation

Josef Hartl jun. prägt die heimische, regionale Küche im Gasthof Hartl in Türkenfeld durch seine innovativen Ideen.

Plus Im „Gasthof Hartl“ schwingt Josef Hartl jun. den Kochlöffel. Aus zahlreichen Sterneküchen in Europa zieht es ihn zurück in die oberbayerische Heimat nach Türkenfeld.

Von Nicole Burk

Josef Hartl jun. ist erleichtert, dass er jetzt wieder Gäste ohne Corona Beschränkungen empfangen darf. Zwar sei der Traditionsgasthof mit seinem „Drive-in“ Angebot bei den Leuten sehr gut angekommen, aber dennoch habe die volle Auslastung in den Räumlichkeiten gefehlt. Ob im schönen Wirtsgarten oder in den geräumigen Stuben, die Gäste dürfen sich wieder auf kulinarische Geschmackserlebnisse freuen. Die Speisen „Zum Mitnehmen“ möchte Josef Hartl jun. aufgrund des großen Erfolges beibehalten.

