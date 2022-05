Ammersee

vor 42 Min.

Tunnelarbeiten in Eching: A 96 wird nachts teilweise gesperrt

In den Autobahntunnels in Eching (Bild) und Etterschlag finden vom 9. bis 13. Mai Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt.

In den Tunnels in Eching und Etterschlag finden in den nächsten Tagen Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt. Worauf Autofahrer auf der A 96 achten müssen.

Von Montag bis Freitag, 9. bis 13. Mai, finden im Bereich der Tunnels Eching und Etterschlag Reinigungs-, Wartungs- und Kontrollarbeiten statt. Neben den betrieblichen Unterhaltungsarbeiten durch die Autobahnmeisterei Inning (zum Beispiel Reinigung der Tunnelwände, Spülen der Entwässerungsleitungen und Kehrarbeiten) werden durch die Tunnelfachfirma die Anlagen der Betriebs- und Verkehrstechnik (etwa Beleuchtung und Tunnelbeschilderung) überprüft sowie die sicherheitstechnischen Tunneleinrichtungen (Notrufeinrichtungen, Tunnelfunk, Lautsprecheranlage, Brandmelde- und Brandbekämpfungseinrichtungen) kontrolliert. Das teilt die Niederlassung Südbayern der Autobahn-GmbH des Bundes mit. Die Arbeiten finden aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der A 96 nachts in der verkehrsarmen Zeit von 22 bis 4 Uhr statt. Der Autobahnverkehr wird nach entsprechender Überleitung an der Mittelstreifenüberfahrt jeweils einspurig im Gegenverkehr durch die nicht gesperrte Tunnelröhre geleitet. Die Tunnelarbeiten beginnen am Montag in Eching Beim Tunnel Eching wird in der Nacht von Montag auf Dienstag, 9. bis 10. Mai zuerst die nördliche Tunnelröhre (Fahrtrichtung Lindau) und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 10. bis 11. Mai, die südliche Tunnelröhre (Fahrtrichtung München) gesperrt. Beim Tunnel Etterschlag wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 11. bis 12. Mai, zuerst die südliche Tunnelröhre (Fahrtrichtung München) und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12. bis 13. Mai, die nördliche Tunnelröhre (Fahrtrichtung Lindau) gesperrt. (ak) Lesen Sie dazu auch Bildergalerie A96: Auto brennt am Echinger Tunnel komplett aus

Landkreis Landsberg Plus Die große Baustelle auf der A96 wird jetzt abgeräumt

Landkreis Landsberg Plus A 96: Wie die neuen Höhenkontrollen wirken

Themen folgen