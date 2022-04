Ammersee

Über 1300 Unterschriften gegen Parkplatzausbau in Dießen

BI gegen Flächenversiegelung in Dießen übergibt Unterschriftenliste Rund 1350 Unterschriften für einen Bürgerentscheid gegen den Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße in Dießen wurden an die Gemeinde übergeben. Von links: Annette Rießner (Heimatverein Dießen), Lea Schürer (Jugendbeirat Dießen), Peter Bierl (Mittwochsdisko), Sandra Perzul (Dießener Bürger/Bürgermeisterin), Solveig Gundler (Klimalobby Dießen) und Irmgard Gebertshammer (BUND OG Dießen).

Plus Rund 1365 Unterschriften hat die Dießener Bürgerinitiative für einen Entscheid gegen den Ausbau des Parkplatzes an der Rotter Straße gesammelt. Jetzt ist der Marktgemeinderat am Zug.

Von Frauke Vangierdegom

Ein Bürgerentscheid soll über die geplante Umgestaltung des Parkplatzes an der Rotter Straße in Dießen entscheiden. Dies zumindest wünscht sich die "Bürgerinitiative gegen Flächenversiegelung", die jetzt rund 1365 Unterschriften gesammelt und an die Marktgemeinde Dießen übergeben hat. Jetzt hat der Marktgemeinderat einen Monat lang Zeit - nach Prüfung der Gültigkeit aller abgegeben Unterschriften - zu entscheiden, ob es einen solchen Bürgerentscheid geben wird oder nicht. Auch wird in diesem Zeitraum beraten, ob der Markt Dießen mit einer eigenen Fragestellung - einem sogenannten Ratsbegehren - gegenhalten will.

