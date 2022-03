Ulrike Hawel verlässt die Dießener Tourist-Info

Abschied: Nach über zehn Jahren, in denen sich Ulrike Hawel für die touristischen Belange des Marktes Dießen eingesetzt hat, kehrt sie jetzt in ihren "alten" Beruf zurück.

Mehr als zehn Jahre lang war Ulrike Hawel für die touristischen Belange ihrer Heimatgemeinde Dießen aktiv. In der Dießener Tourist-Info war sie seit 2012 in der Beratung und im Gästeservice tätig. Das Amt der 1. Vorsitzenden des Dießener Verschönerungs- und Fremdenverkehrsverein, aus dem heraus sich die Tourist-Info im Laufe der Zeit entwickelte, hatte sie seit 2018 inne. Sie trat damals die Nachfolge ihres Vaters Edgar Maginot als Vereinsvorstand an, der aus Altergründen ausgeschieden war.

Tourismusreferentin und Marktgemeinderätin Hannelore Baur (SPD) besuchte Ulrike Hawel am letzten Arbeitstag an ihrer alten Wirkungsstätte, der Dießener Tourist-Info am Bahnhof. Für ihr jahrelanges berufliches wie auch privates Engagement dankte sie Hawel und wünschte ihr auch im Namen von Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) alles Gute für ihren weiteren Lebensweg. Sie habe mit viel Herzblut und Hingabe dafür gesorgt, dass Dießen den Anschluss in touristischer Hinsicht nicht verpasst hat und die Entwicklung zum Tourismusort maßvoll und verträglich vonstattenging.

Eingliederung in die Plattform "StarnbergAmmersee" begleitet

So habe sie beispielsweise die Eingliederung der Tourist-Info in die Plattform „StarnbergAmmersee“ begleitet. Damit verbunden war ein ganz entscheidender Vorteil für die gewerblichen und privaten Vermieter in Dießen: die Einbindung in das elektronische Buchungssystem der gwt Starnberg GmbH, Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung. Darüber würden jetzt die einzelnen Angebote leichter auffindbar und die Unterkünfte einfacher buchbar, heißt es aus der Marktgemeinde Dießen.

Das Ende ihrer Tätigkeit und auch das Ende des Verschönerungs- und Fremdenverkehrsvereines sieht Ulrike Hawel mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich habe sie die Arbeit in der Tourist-Info wie auch im Verein sehr gerne gemacht. Allerdings hätten sich die Zeiten geändert.

Verschönerungsverein kann Anforderungen nicht mehr gerecht werden

Mit dem Begriff „Verschönerungsverein“ könne heute niemand mehr etwas anfangen, weiß Hawel und auch den Bedürfnissen des Marktes Dießen in touristischer Hinsicht könne der Verein nicht mehr gerecht werden. Der Anschluss an die gwt Starnberg GmbH sei daher die richtige Entscheidung gewesen, so Hawel weiter. Hier gebe es die Möglichkeit, professioneller aufzutreten, was etwa Werbung allgemein, Printprodukte, das Unterkunftsverzeichnis und die wichtige Teilnahme an Tourismusmessen angehe. Von der Mitgliedschaft im Tourismusverband Oberbayern München profitiere der Markt Dießen ebenso.

Nach dem Ende ihrer Tätigkeit im Tourismusbereich kehrt Ulrike Hawel wieder in ihren erlernten Beruf als Pharmazeutisch-Technische Assistentin zurück. (ak)