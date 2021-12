Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus in Pähl ein und machen sich am eingemauerten Tresor zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag (28. November) drangen zwei unbekannte Täter gegen 16 Uhr über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Pähl, Am Anger, ein und versuchten erfolglos einen eingemauerten Tresor im Haus aufzuflexen.

Schaden am Mauerwerk und am Tresor

Wie die Polizei mitteilt, verließen die Täter das Haus ohne Beute. Allerdings verursachten sie mit einem hinterlassenen Schaden am Mauerwerk und am Tresor einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Zum Tatzeitpunkt war befand sich laut Polizeibericht niemand in dem Einfamilienhaus. Zeugen, die diesbezüglich Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640205 melden. (ak)