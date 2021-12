Unfall in Inninger Tiefgarage: Mann wird schwer verletzt

Ein Autofahrer verliert in Inning die Kontrolle über seinen Wagen. Das hat schlimme Folgen.

In einer Inninger Tiefgarage hat sich am Samstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Zum Hergang berichtet die Herrschinger Polizei, dass gegen 10.50 Uhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Auto in die hauseigene Tiefgarage hinabfahren wollte. Aufgrund von Schnee- beziehungsweise Eisglätte verlor der junge Fahrzeuglenker auf der Abfahrtsrampe die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in die Tiefgarage hinab.

In der Garage befand sich der Vater des jungen Mannes, welcher durch das herannahende Fahrzeug erfasst und auf Höhe der Unterschenkel gegen ein weiteres Fahrzeug gedrückt wurde. Bei dem Unfall wurde der 53-Jährige Vater schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (ak)

