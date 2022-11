Ammersee

06:04 Uhr

Umbau im "Unterbräu" in Dießen: Heiße und süße Hütte vorn, Baustelle hinten

Während der Wintermonate wird beim Unterbräu die Küche erneuert. Ende Februar, so Gastwirt Martin Brink, werden die Bauarbeiten vollendet sein.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Hinten laufen die Baumaschinen und arbeiten die Handwerker, vorn wird in den zwei weihnachtlich geschmückten Hütten gekocht und gebacken. Beim "Unterbräu" in Dießen herrscht seit Donnerstag fast noch mehr Betrieb als sonst. Nach dem Urlaub wird dort gleichzeitig umgebaut und bewirtet - und das, obwohl ein zentrales Element eines Wirtshauses gerade nicht mehr vorhanden ist: die Küche.

