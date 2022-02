Ammersee

Utting: Baumpfleger stürzt in die Tiefe und verletzt sich schwer

Der Job als Baumpfleger ist mit Risiken verbunden. In Utting stürzt ein Baumpfleger in die Tiefe und verletzt sich dabei schwer.

Ein professioneller Baumpfleger aus Herrsching ist am Samstag in Utting tätig. Der Mann stürzt in die Tiefe und verletzt sich schwer.

Am Samstag ist ein 48-jähriger ist ein Arbeiter in Utting von einem Baum gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizeibericht handelt sich es bei dem verletzten Mann um einen professionellen Baumpfleger aus Herrsching, welcher zur Unfallzeit mit Schnittarbeiten beschäftigt war. Baumstamm bricht ab: Hubschrauber fliegt Schwerverletzten ins Klinikum Aus bislang unbekannter Ursache brach der Hautstamm in einer Höhe von fünf Metern ab, dadurch fiel der Mann samt seiner eingesetzten Sicherung in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (ak) Lesen Sie dazu auch Ammersee Einbrecher dringen in Werft in Riederau ein

