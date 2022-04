Ammersee

17:58 Uhr

Utting: Der erste Ammersee-Wein ist frisch und aromatisch

Plus 3000 Liter Sauvinac bieten Corinne und Uli Ernst aus der ersten Weinlese ihres Weinbergs am Ammersee jetzt zum Verkauf an. Damit kehrt das Winzertum nach rund 1500 Jahren in die Region zurück.

Von Frauke Vangierdegom

Vor 15 Jahren reifte in der Uttinger Landwirtsfamilie Ernst erstmals der Gedanke, am Ammersee Wein anzubauen. Jetzt wurden die ersten 3000 Liter "Ammersee-Wein" abgefüllt und für den Verkauf vorbereitet. 15 Jahre - ein Wimpernschlag in der Geschichte, hält man sich vor Augen, dass vor etwa 1500 Jahren oder mehr nahe der römischen Villa Rustica zwischen Utting und Schondorf (hier liegt der Weinberg der Familie) schon einmal Wein angebaut wurde. Die Idee, die Südlagen am Ammersee-Westufers für Weinbau zu nutzen, ist also gar nicht wirklich neu, aber von Corinne und Uli Ernst neu aufgegriffen worden. "Die calziumhaltigen Böden, welche die Gletscher aus den Kalkalpen an den Ammersee brachten, bieten eine hervorragende Grundlage für fruchtige, aromatische Weißweine", sind die beiden überzeugt.

