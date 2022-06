Utting: Der Mehrgenerationenspielplatz ist endlich eröffnet

Plus Lange hat es gedauert, seit dem Wochenende aber ist es Wirklichkeit: Die Ammerseegemeinde Utting hat einen Mehrgenerationenspielplatz im Summerpark.

Wenn die Augen vieler Kinder mit denen einer Architektin um die Wette strahlen, wenn ein Landrat und andere Honoratioren nach dem Durchschneiden eines roten Bandes von kleinen Eröffnungsgästen förmlich überrannt werden, dann darf man getrost von einem gelungenen Projekt sprechen. Ein solches ist jetzt in Utting vollendet worden. Der Mehrgenerationenspielplatz im Summerpark ist am Freitag für die Öffentlichkeit freigegeben worden. Endlich.