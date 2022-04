Ammersee

14:25 Uhr

Utting: Evangelischer Landesbischof verbreitet am Karfreitag Hoffnung

Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hält vor der abgebrannten Christuskirche in Utting den Karfreitagsgottesdienst.

Plus Der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hält auf der Kirchenwiese in Utting den Karfreitagsgottesdienst. Am Ende bekommt er ein ganz besonderes Geschenk.

Von Frauke Vangierdegom

Als Altar diente ein einfacher Tisch, bedeckt mit der Altardecke aus der abgebrannten Christuskirche, dahinter erinnerte die Glockenhaube an das einstige evangelische Gotteshaus. Davor sprach der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm von der Zuversicht, dass Gewalt, Dunkelheit und Verzweiflung nicht das Ende sein werden. Der Landesbischof hielt gemeinsam mit dem Uttinger Pfarrer-Ehepaar Alexandra und Jochen Eberhardt den Karfreitagsgottesdienst 2022 unter freiem Himmel.

