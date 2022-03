Ammersee

vor 50 Min.

Utting: Geld verdienen mit Ladesäulen für E-Autos

Plus Eine Firma stellt ihr Konzept für E-Ladesäulen im Uttinger Gemeinderat vor. Werden Gebühren auf weiteren Parkplätzen fällig?

Von Dagmar Kübler

Noch vor einigen Jahren, als die E-Mobilität Fahrt aufnahm, wurde im Uttinger Gemeinderat darüber diskutiert, Ladesäulen aufzustellen, um für E-Mobilisten Anreize in der Gemeinde zu setzen. Jedoch kam die Gemeinde wieder von der Idee ab und sah sich nicht als „Tankstellenbetreiber“. Dass es mit dem reinen Aufbau einer Ladeinfrastruktur nicht getan ist, wurde in der letzten Gemeinderatssitzung in Utting deutlich. Dort stellte das Startup-Unternehmen Lade Plus sein auf Kommunen zugeschnittenes Konzept vor.

