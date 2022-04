Utting hat jetzt eine Büchergondel

In Utting steht jetzt eine ganz besondere Gondel. Mit ihr lässt sich zwar kein Berg erklimmen, aber für Fantasiereisen birgt die Neuerung im Summerpark jede Menge Möglichkeiten.

Am Anfang stand nur eine Idee: Die Uttingerin Johanna Gärtner wollte ursprünglich einen öffentlichen Bücherschrank initiieren, in dem man gratis Lektüren ausleihen oder auch selbst Bücher für andere einstellen kann. Sie entdeckte in Sindelsdorf eine Büchergondel und diese Idee ließ sie nicht mehr los.

Es lag nahe, bei der Firma concept.gondel in Utting nachzufragen, ob sie das Projekt unterstützen wolle. Herr Weber war sofort begeistert und stellte seinem Heimatort gerne eine seiner beliebten Bergkabinen, die für viele Events angefragt werden, zur Verfügung.

Bücherregale aus einer Uttinger Kastanie

Das Bürgerbudget 2021 in Utting macht die Gondel nun realisierbar. Die Schreinerei Holz und Design Ammersee übernahm den Ausbau. Die Bücherregale entstanden aus dem Holz einer Uttinger Kastanie. Der Bauhof sorgte für die nötige Standfestigkeit, und jetzt steht die „Büchergondel“ im Summerpark und ist bereits bestückt. Wer möchte, kann sich in der Büchergondel ein oder mehrere Bücher holen, sie behalten, oder nach der Lektüre wieder zurückbringen. Die Kabine soll eine Ergänzung zu der Gemeindebücherei Utting und der Tauschbörse des Vereins Füreinander sein. Sie liegt ideal auf dem Summerpark-Gelände und ist eine weitere Möglichkeit für Begegnung von Jung und Alt. Unweit entsteht gerade der Mehrgenerationenspielplatz der Gemeinde.

Das Büchergondel-Team freut sich über weitere Helfer, die sich unter der Telefonnummer 0175/8746287 bei Johanna Gärtner melden dürfen.

Lesen Sie dazu auch