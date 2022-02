Utting: Keine Städtebauförderung für Ortsteil Holzhausen

Plus Der Uttinger Gemeinderat will eine Städtebauförderung für Holzhausen beantragen. Aber der Ortsteil ist zu klein für das Programm.

Der Uttinger Gemeinderat hat im Sommer beschlossen, zu ergründen, ob man für die Sanierung des Ortsteils Holzhausen Geld aus der Städtebauförderung erhält. Seit Anfang der 70er Jahre stellen Bund und Länder in den Programmen der Städtebauförderung Finanzhilfen bereit, damit Städte und Kommunen in ihre Erneuerung und Entwicklung investieren können. Doch nun ist klar: Für Holzhausen fällt diese Förderung flach.