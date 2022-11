Utting legt Variante für Ausbau der Hechenwanger Straße fest

Utting hat noch einen Wunsch an den Planer

In Utting soll, wie berichtet, die Hechenwanger Straße ausgebaut werden. In der Oktobersitzung des Gemeinderats wurden dazu drei Varianten präsentiert. Die Kostenschätzungen dafür bewegten sich zwischen 622.000 und 671.000 Euro. Die Summe trägt die Kommune. Nun hat sich der Gemeinderat für eine Version entschieden.

Wie Geschäftsstellenleiter Matthias Graf auf Nachfrage unserer Redaktion informiert, soll es die Lösung mit einem verkehrsberuhigten Bereich in der Mitte der Straße werden. „Es besteht aber der Wunsch, dass der Planer noch einmal prüft, ob die Zone nicht doch bis zur Kreuzung mit der Schondorfer Straße verlängert werden kann“, berichtet Graf. Beauftragt hat die Gemeinde den Windacher Ingenieur Thomas Glatz. Gestaltet werden soll der Ausbau so, dass die Straße für Schleichverkehr unattraktiv ist.

Die ausgewählte Variante sieht vor, dass es einen mindestens 200 Meter langen verkehrsberuhigten Bereich geben soll in der Mitte der Straße. Bei Bedarf könnten hier Geschwindigkeitskontrollen stattfinden, hieß es in der Oktobersitzung. Zudem dürfte hier nur an ausgewiesenen Stellen geparkt werden. Außerhalb der Zone wäre das Parken überall erlaubt.

Lesen Sie dazu auch