Ammersee

18:18 Uhr

Utting: Wie werden die Gemeindewohnungen saniert?

So sieht die Musterwohnung aus, die bereits saniert ist (linkes Bild). Auf dem rechten Foto ist gut zu erkennen, warum die Gemeinde Utting bald handeln muss: An den Wänden bildet sich Schimmel.

Plus Utting besitzt 58 Wohnungen, die teils marode sind und sogar leer stehen. Der neue Hausverwalter treibt die anstehende Renovierung voran. Die Mieten werden steigen.

Von Oliver Wolff

Die Gemeinde Utting möchte ihre teils maroden Gemeindewohnungen, die sie an Bürgerinnen und Bürger vermietet, sanieren. Einige der 58 Wohneinheiten, die sich über drei Quartiere erstrecken, stehen sogar leer, weil sie in einem derart schlechten Zustand sind, dass die Gemeinde nicht das Risiko tragen möchte, dass mögliche Bewohnerinnen und Bewohner gesundheitliche Probleme bekommen. Ein neuer Hausverwalter will die Sanierung beschleunigen und präsentiert dem Gemeinderat die vorliegenden Mängel. Klar ist bereits: Nach einer Sanierung werden die Mieten steigen.

