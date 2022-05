Uttinger segelt mit einem Einmaster rund um die Welt

Plus Der Uttinger Peer Pospischil umsegelt mit seiner Freundin Lisa Lederer die Welt. Die Suche nach einem geeigneten Boot ist eine Mammutaufgabe. Wie sie sich vorbereitet haben.

Es soll die Reise ihres Lebens werden: Peer Pospischil und seine Freundin Lisa Lederer sind mit ihrem Boot „Agatha“ jetzt in See gestochen, um die Welt zu umsegeln. Nach über einem Jahr der Planung heißt es für die beiden Segel hissen und hinein ins Abenteuer. Unsere Redaktion hat mit Pospischil über die Vorbereitungen und Herausforderungen gesprochen.