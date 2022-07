Vandalismus auf dem Sportgelände in Dießen

Unbekannte beschädigen den Kunstrasen des Soccerplatzes beim MTV-Gelände in Dießen. Die Polizei ermittelt.

Am vergangenen Wochenende ist der Soccerplatz am Sportgelände in der Jahnstraße in Dießen von Unbekannten beschädigt worden. Der Kunstrasen wurde an einer Stelle in Brand gesetzt, meldet die Dießener Polizei. Die betroffene Fläche muss nun ausgetauscht werden. Der Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AK)

