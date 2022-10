Ammersee

07:04 Uhr

Verkehr: Schondorfer CSU rechnet mit Arbeit des Planungsbüros ab

Plus Die Schondorfer CSU rechnet im Gemeinderat mit der Arbeit eines beauftragten Planungsbüros ab. Das stellt in der Sitzung Maßnahmen vor, um die Verkehrsbelastung zu verringern.

Von Christian Mühlhause

In der Vergangenheit klang es in Schondorfer Gemeinderatssitzungen bereits immer wieder seitens der CSU an: Sie ist unzufrieden mit der Arbeit des Planungsbüros Schulz zur Verkehrssituation, weil deren Aussagen sich nicht mit jenen decken würden, die vom Staatlichen Bauamt kämen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung erfolgte eine Abrechnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

