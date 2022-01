Ammersee

Verkehr: Warum in Utting Schilder abgebaut werden

Plus Die Gemeinde Utting will für mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr sorgen. Landratsamt und Polizei wollen die Vorfahrtsregelung der geltenden Rechtslage anpassen.

Von Dagmar Kübler

Im neuen Jahr werden in Utting viele „Vorfahrt“-Schilder entfernt werden. Das Vorfahrtsschild, umgangssprachlich auch „Rakete“ genannt, zeigt an, dass Verkehrsteilnehmer an der nächsten Kreuzung Vorfahrt haben. Stünde dieses Schild nicht, würde rechts vor links gelten – eine Regelung, die zu erhöhter Achtsamkeit an jeder Kreuzung führt und das Tempo auf den Straßen drosselt. Wer Vorfahrt hat kommt auch schneller voran, wenn entsprechend beschildert ist. Dies ist insbesondere für Linienbusse wichtig, damit sie die Haltestellen auch pünktlich erreichen können. Dieses Argument war ausschlaggebend dafür, dass sich die Gemeinde vor längerer Zeit dafür entschieden hat, die „Rakete“ auch in Tempo-30-Bereichen aufzustellen. Damit ist nun Schluss. Der Grund: Da diese Regelung nicht mehr dem gültigen Recht entspricht, verweigert der Zweckverband Kommunales Diensteistungszentrum Oberland die Überwachung mittels Blitzen.

