Verkehrskontrolle in Utting: Fahrerin alkoholisiert, Beifahrer kifft

Die Polizei zieht in Utting einen Wagen aus dem Verkehr und kontrolliert die Insassen. Schnell wird klar: Es sind Alkohol und Drogen im Spiel.

Am Sonntag hat die Dießener Polizei gegen 17 Uhr in Utting am Ammersee einen Wagen angehalten und die beiden Insassen kontrolliert. Laut Polizeibericht war die Fahrerin nicht angeschnallt. Beim Herunterlassen der Scheibe kam den Beamten heftiger Marihuana-Geruch entgegen.

Polizei ermittelt: Fahrerin angetrunken, Beifahrer raucht Marihuana

Es stellte sich heraus, dass der Beifahrer, ein 27-Jähriger aus Utting, seinen eben noch gerauchten Joint in seinem Kaffeebecher versteckt hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Damit aber nicht genug: Die Fahrerin roch nach Alkohol. Ein freiwilliger Alkohol-Test ergab bei der 38-Jährigen aus Utting über 0,6 Promille, sie muss mit einer Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen. (ak)

