Verkehrssicherheit: Erneuter Anlauf für Ampel scheitert in Utting

Plus In Utting besteht der Wunsch nach einer Ampel auf Höhe des Rewe. Auch eine weitere Zählung der Fußgänger bringt keinen Erfolg. Kommune tritt einer Initiative bei.

Um zum Sportgelände in Utting in der Auraystraße zu gelangen, müssen Bürgerinnen und Bürger häufig die viel befahrene Durchgangsstraße auf Höhe des Rewe-Marktes überqueren. Seit Jahren steht der Wunsch nach einer Ampel im Raum. Um diese zu bekommen, muss allerdings eine gewisse Frequenz durch Fußgängerinnen und Fußgänger erreicht werden. Die Vorgabe ist, dass im Kontrollzeitraum mindestens ein Mal der Wert von 50 Personen innerhalb einer Stunde erfüllt werden muss. Das war bei einer bereits erfolgten Zählung allerdings nicht der Fall. Nun startete die Gemeinde einen neuen Anlauf.