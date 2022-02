VHS Ammersee-West startet mit vielfältigem Programm

Die Volkshochschule Ammersee-West bietet zahlreiche Kurse an für Jung und Alt. Wie man sich anmelden kann.

Über 250 Kurse, Vorträge, Besichtigungen, Betriebsführungen, Exkursionen und Workshops sind geplant: Ab Montag, 14. Februar, liegt das gedruckte Programmheft der Volkshochschule Ammersee-West aus in den Geschäften und an den bekannten Stellen des Ammersee-Westufers und darüber hinaus. Der Semesterstart ist am Montag, 7. März.

Von Imkern für Anfänger bis Yoga am Morgen

Viele neue Angebote erwarten die Teilnehmenden, besonders aus den Bereichen Natur und Umwelt: Eine Begehung mit dem Revierförster im Wald um Utting, eine Betriebsbesichtigung des Elektrizitätswerks in Dießen und der neuen Wasser-Behälter bei Schondorf, Vorträge zur energetischen Haussanierung in Schondorf oder Kräuterwanderungen in Greifenberg. Für alle, die selbst aktiv werden wollen, startet im Mai ein Kurs „Imkern für Anfänger*innen“.

Dazu neue Gesundheitskurse, sei es „Yoga am Morgen“ oder „Body & Core Training“ zum Start ins Wochenende. In diesen Zeiten ist outdoor das Zauberwort: TaiChi im Currypark, Morgen-Gymnastik im Uttinger Freizeitgelände und Morgen-Meditationen in den Dießner Seeanlagen. Das bekannte Kursprogramm von Callanetics bis Yoga, von „Bauch, Beine, Po“ bis Faszientraining ist ebenfalls wieder im Programm, unter den aktuellen Hygiene-Auflagen.

Auch finden wieder die beliebten Ausstellungsbesuche in München statt, aber es geht auch ins Museum nach Fürstenfeldbruck und ins nahe gelegene Polling zu „STOA169“. Die monatlichen Theaterfahrten nach München starten ebenfalls wieder.

Anmeldung für die Volkshochschule

Exkursionen auf den Schatzberg bei Dießen, zur Keltenschanze nach Utting, geologische Wanderungen im Murnauer Moos sind ebenso geplant wie die Besichtigung des Radoms in Raisting. Dazu in gewohnter Vielfalt Sprachkurse in Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch, die Kreativkurse wie Holzbildhauerei, Goldschmieden und „urban sketching“ und zahlreiche Kurse zu Smartphones. Letzteres wird auch als Einzel-Coaching angeboten. Kurse für Kinder und Schüler gibt es ebenfalls. Kurse zu Abiturvorbereitungen finden sich im Fachbereich „junge vhs und Schülerforderung.

Lesen Sie dazu auch

Um weiterhin in gewohnter Vielfalt und Qualität ein attraktives Programm bieten zu können, sucht die vhs Ammersee West Verstärkung für das vhs-Team in Utting. Gesucht wird eine kreative Kollegin in Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Anmeldungen online auf der Webseite www.vhs-ammersee-west.de und per E-Mail an info@vhs-ammersee-west.de. Die Geschäftsstelle Utting ist telefonisch montags bis donnerstags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr unter 08806/959790 erreichbar; die Geschäftsstelle Dießen ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter 08807/6063 erreichbar.