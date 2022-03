Ammersee

Haushalt: Viel Geld fließt in Dießen in die Seeanlagen

In die Seeanlagen in Dießen fließen insgesamt 3,5 Millionen Euro.

Plus 3,5 Millionen Euro werden in Dießen in den Seeanlagen investiert. Es gibt weitere Großprojekte. Wie die Fraktionssprecher im Marktgemeinderat Haushalt und Finanzlage bewerten.

Von Christian Mühlhause

Der Gemeinderat Dießen hat den aktuellen Haushalt und die Finanzplanung bis ins Jahr 2025 verabschiedet. Ob die Gemeinde nach vielen Jahren mal wieder einen Kredit aufnehmen muss, hängt maßgeblich von einem Punkt ab. Viel Geld ist auch für die Seeanlagen und ein umstrittenes Projekt vorgesehen. Das LT hat bei den Fraktionssprechern nachgefragt, wie sie den Haushalt und die Finanzsituation des Markts bewerten.

