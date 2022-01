Ammersee

vor 34 Min.

Viel Regen, wenig Hitze: So war das Wetter 2021 in der Ammerseeregion

2021 regnete es in der Ammerseeregion deutlich mehr als die Jahre zuvor.

Plus Der Klimawandel scheint am Ammersee Pause zu machen: 2021 war das Wetter so, wie es viele Menschen aus ihrer Kindheit kennen. Die Unterschiede liegen im Detail.

Von Gerald Modlinger

Blickt man auf den Wetterverlauf im vergangenen Jahr, werden für viele Menschen Erinnerungen an ihre Kindheit wach: Im Winter gab es zeitweise ansehnlich Schnee und der Sommer verlief mal wieder so, wie es bis in die 80er-Jahre hinein oft der Fall war. Es regnete – typisch für das Alpenvorland – ziemlich viel. Für jüngere Menschen, die solche Zeiten nicht mehr kennen, mag der Sommer eher enttäuschend gewesen sein, für Ältere eigentlich normal.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen