Ammersee

vor 18 Min.

In Utting gibt es ein neues vietnamesisches Restaurant

Plus In Utting gibt es jetzt ein vietnamesisches Restaurant. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagen die Pächter wie es dazu kommt und was die Küche des Landes ausmacht.

Von Christian Mühlhause Artikel anhören Shape

Die Lampen haben die Form von Fischen, die Wände sind in einem beruhigenden Grünton gestrichen und im Hintergrund läuft dezente Musik im neuen vietnamesischen Restaurant in Utting. Ein Gast ist so begeistert, dass er nachfragt, ob er Fotos machen darf, um sie seinem Sohn zu zeigen. Die Inhaber stimmen zu. „Sieht toll aus und das Essen ist auch gut“, lobt der ältere Mann, bevor er aus der Tür tritt und die Treppen hinunterläuft, vorbei am Orangenbaum. Der Betrieb startete so gut, dass es die Inhaber schon vor Herausforderungen stellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

