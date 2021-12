Ammersee

06:49 Uhr

Von „Graf“ bis „Stinergabriel“: Über Ortsgeschichte von Pähl und Fischen

Plus Der Freundeskreis Ortsgeschichte Pähl-Fischen präsentiert sein 20. Heft. Es erklärt die Hausnamen von Fischen, Aidenried und Kerschlach.

Von Gerald Modlinger

Inzwischen bei Ausgabe Nummer 20 angekommen sind die Hefte des Freundeskreises Ortsgeschichte Pähl-Fischen. Im neuesten Heft geht es um die Hausnamen in Fischen, Aidenried und Kerschlach. Die verbliebenen Landwirte siedeln meistens aus, statt des Kramerladens gibt es einen Supermarkt im Gewerbegebiet, in den auch schon viele Betriebe aus dem alten Dorf umgesiedelt sind, und das Dorf, in dem einst ein Miteinander von Arbeiten und Wohnen herrschte, beschränkt sich zunehmend auf seine Wohnfunktion: Das lässt sich überall im Land beobachten und entsprechend verändern sich die Dörfer auch baulich. Die alten sozialen Strukturen sind kaum noch äußerlich sichtbar, um die Geschichte und Entwicklung eines Dorfes nachzuvollziehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen