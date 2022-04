Vor Ostern in Dießen herrscht Eiermangel

Ein besonderes Lieferkettenproblem schränkt die Produktion im Café Vogel in Dießen ein. Und das ausgerechnet in der letzten Saison des Dießener Traditionsbetriebs.

Richtig viele der beliebten selbst kreierten Schoko-Ostereier sollte es heuer noch einmal im Dießener Café Vogel geben, denn in den nächsten Monaten soll der über 100-jährige Traditionsbetrieb in der Johannisstraße geschlossen werden, wie die Inhaberfamilie Golder/von Thülen vor Kurzem angekündigt hat. Doch die Eierregale werden vor Ostern nicht so gut wie geplant gefüllt werden können. Kurz vor der Schließung des Betriebs steht die Konditorei vor einem ganz speziellen Lieferkettenproblem, erzählt Juniorchef Lukas von Thülen.

Die Café-Vogel-Schokoeier gibt es mit den verschiedensten feinen Füllungen: Marzipan, Rum, Pistazie, Champagner, Erdbeere, Zitrone, Pfefferminze zum Beispiel. Ganz handgemacht sind die Eier jedoch nicht, die sogenannten „Hohlkörper“, also die Eiform aus Schokolade, die das Grundgerüst der Osterspezialität bildet, kauft das Café Vogel zu, um sie dann zu füllen. Wie Hühnereier werden die Schokoformen in Kunststoff-Verpackungen in der Gestalt von Eierkartons transportiert.

Es fehlt an Transportmaterial für die Schokoladenform

Und genau an denen mangele es, berichtet Lukas von Thülen. Diese seien irgendwo nicht in der nötigen Anzahl produziert worden. „Wir hätten sie schon im Dezember bestellen müssen“, habe er von seinem Hohlformen-Lieferanten erfahren, als er wie üblich im Februar die Bestellung vornehmen wollte.

Gefüllte Schoko-Eier, so weit das Auge reicht, so war es bisher im Café Vogel vor Ostern, weil jedoch die Behälter für die Eier-Rohlinge knapp sind, fällt der süße Segen heuer deutlich kleiner aus. Foto: Lukas von Thülen

Was der Grund dafür ist, lasse sich schwer nachvollziehen. Da fielen dann Stichworte wie Corona, und woher die Hohlkörper-Verpackungen kommen, wisse er auch nicht, sagt von Thülen. Feststehe nur, ohne Verpackung gebe es auch ein keine Lieferung der zerbrechlichen Schoko-Ware.

Im Café Vogel wird es nur wenige Schoko-Eier geben

Mit Mühe sei es dann aber noch gelungen, zumindest vier Kisten mit Eier-Hohlformen noch zu bekommen: „Das reicht vielleicht für 400 Eier“, erzählt der Konditor, „normalerweise produzieren wir aber 2000 bis 3000 vor Ostern.“ Übrigens habe nicht nur das Café Vogel solche Probleme bei Transportverpackungen, davon habe er auch schon von anderen Kollegen aus der Gastronomie gehört. Gibt es für das Osternest dann aber eine süße Alternative aus dem Café Vogel? „Wir schauen mal, was wir für Ideen haben“, sagt von Thülen.