Auto übersehen: Verkehrsunfall in Vorderfischen

Unfall in Vorderfischen: Ein Autofahrer übersieht ein anderes Fahrzeug beim Abbiegevorgang Richtung Herrsching. Es entsteht ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro.

In Vorderfischen bei Pähl am Ammersee hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 46-jähriger Autofahrer aus Dießen gegen 10 Uhr auf der Herrschinger Straße unterwegs. Er wollte an einer Kreuzung nach links in Richtung Herrsching abbiegen, hierbei übersah er eine von links kommende 56-jährige Autofahrerin aus Herrsching.

Unfall bei Pähl: Sachschaden insgesamt etwa 10.000 Euro

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 5000 Euro. (ak)